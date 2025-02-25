互動 2024年每股賺5.87元

互動國際數位（6486）昨（25）日公布去年每股純益達5.87元，全年營收、獲利再創新高，董事會通過每股配發5.87元現金股利，盈餘分配率100%，互動表示，將積極布局網路韌性需求以推升營運表現。

互動2024年合併營收25.31億元，年增10.4%；合併稅後純益2.86億元，年增9.2%，每股純益5.87元。董事會通過盈餘分配每股5.07元，並從資本公積提撥發放現金，每股配發0.8元，合計每股配發現金股利5.87元。互動昨天收平盤價85元，殖利率6.9%。

互動表示，2024年受惠於傳輸系統設備、寛頻網路系統設備銷售與建置，以及行動通訊網路工程建設服務推升成長，而因應網路韌性需求成長，互動在2022年超前部署進軍微波市場，除協助電信業者建設偏遠山區及離島微波網絡外，並積極開拓公家單位，與各類數位微波產品的市場，布建備援通訊鏈路，全備援目標的韌性通訊網絡。

因應韌性網路市場需求大增，互動表示，除網路基礎建設外，在地理資訊系統整合方面也有顯著成長，成功開發多項智慧城市解決方案，協助政府單位進行空間資訊數位化，以及決策支援系統建置。

展望2025，互動認為，隨著空、天、地（Space-Air-Ground）融合網路的興起，長期布局低軌衛星用戶終端站台建設，空間加上時間軸，整合多維度資料，落實於垂直產業應用導向預測式AI及生成式AI，發展資通訊整合的智慧化AI服務應用整合，開拓展新的商業發展版圖。