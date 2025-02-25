互動 2024年每股賺5.87元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

互動國際數位（6486）昨（25）日公布去年每股純益達5.87元，全年營收、獲利再創新高，董事會通過每股配發5.87元現金股利，盈餘分配率100%，互動表示，將積極布局網路韌性需求以推升營運表現。

互動2024年合併營收25.31億元，年增10.4%；合併稅後純益2.86億元，年增9.2%，每股純益5.87元。董事會通過盈餘分配每股5.07元，並從資本公積提撥發放現金，每股配發0.8元，合計每股配發現金股利5.87元。互動昨天收平盤價85元，殖利率6.9%。

互動表示，2024年受惠於傳輸系統設備、寛頻網路系統設備銷售與建置，以及行動通訊網路工程建設服務推升成長，而因應網路韌性需求成長，互動在2022年超前部署進軍微波市場，除協助電信業者建設偏遠山區及離島微波網絡外，並積極開拓公家單位，與各類數位微波產品的市場，布建備援通訊鏈路，全備援目標的韌性通訊網絡。

因應韌性網路市場需求大增，互動表示，除網路基礎建設外，在地理資訊系統整合方面也有顯著成長，成功開發多項智慧城市解決方案，協助政府單位進行空間資訊數位化，以及決策支援系統建置。

展望2025，互動認為，隨著空、天、地（Space-Air-Ground）融合網路的興起，長期布局低軌衛星用戶終端站台建設，空間加上時間軸，整合多維度資料，落實於垂直產業應用導向預測式AI及生成式AI，發展資通訊整合的智慧化AI服務應用整合，開拓展新的商業發展版圖。

AI 布局

延伸閱讀

馬祖微波通訊一度故障 下午4時起陸續恢復正常

海纜又斷！台馬斷完台澎斷 中華電：已疏轉不影響通訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

低軌衛星設備布建金門消防 強化救災通訊韌性

相關新聞

環球晶2024年EPS 21.06元 獲利腰斬

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（25）日公布去年財報，去年營收雖然是歷史第三高，但獲利年減約五成，每股純益21.0...

全心投控 收購三發20%股權

上櫃營建公司全心投控昨（25）日公告，將以每股25元、溢價5.7%，自2月27日至3月19日止公開收購同集團上市建商三發...

朋億2024年EPS 17.1元 訂單需求旺

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億* （6613） 董事會昨（25）日通過去年財報，稅後純益12.79億元，年增22.7％...

智擎2024年EPS 12.19元 里程碑金進補

智擎（4162）昨（25）日公布去年財報稅後純益17.5億元，年增5.3倍，每股純益12.19元。智擎去年第4季獲利14...

世界先進星國擴廠 資本支出大增

世界先進（5347）昨天召開法說會，針對擴充新加坡12吋廠，今年估資本支出上看600億至700億元，較去年僅約159.4...

互動 2024年每股賺5.87元

互動國際數位（6486）昨（25）日公布去年每股純益達5.87元，全年營收、獲利再創新高，董事會通過每股配發5.87元現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。