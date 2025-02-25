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世界先進星國擴廠 資本支出大增
世界先進（5347）昨天召開法說會，針對擴充新加坡12吋廠，今年估資本支出上看600億至700億元，較去年僅約159.4億元大增。世界董事長暨策略長方略強調，不會影響配息的長期穩定。
世界預告，2025年持續提供長期穩定成熟製程產能，今年以現金支付基礎計算的資本支出600億至700億元，有超過九成用於新加坡12吋廠VSMC，剩餘不到10%用於其他廠區。
世界說，2024年現金支付基礎計算的資本支出約159.4億元，較先前預估的270億至280億元低，有80%用於VSMC投資，其餘為例行廠房維護。
法人關注資本支出對後續配息影響，方略強調，現金資本支出不會影響配息，公司帳上保留盈餘與資本公積仍可達配發10多元，預期股息配發可穩定與持續。
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