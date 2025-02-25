朋億去年每股純益17.1元 創新高 每股擬配息9元

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布去年財報，去年全年合併營收達103.82億元，年增13.6％，歸屬母公司業主純益12.79億元，年增22.7％，主要受惠公司積極擴大業務區域版圖，半導體產業主要客戶良好設備拉貨，帶動2024年營收、獲利齊步寫下歷年新高，去年每股純益17.1元，大賺超過三個股本，年增14.4％。

朋億*營運已連續四年繳出新高成績單，受惠公司積極擴大台灣、中國、東南亞區域業務接單策略有成，2024年台灣、中國地區營收占比分別為29.8％、59.4％，而其他(含東南亞)地區受惠新加坡、馬來西亞等訂單認列進補，挹注2024年其他(含東南亞)地區營收大幅年增42.69％，並創下歷年新高。此外，朋億*因應半導體產業客戶訂單需求，仍穩健擴增公司專業人力團隊，同步深化原料供應鏈採購管理等，帶動2024年全年整體毛利率29.8％、營業利益率18.5％，分別年增17.2、14.5個百分點，創造營運獲利精進實力。

朋億*考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經董事會決議通過2024年下半年盈餘分配案，擬配發每股9元現金股利（以每股面額5元計算），若加計2024年第三季董事會決議通過上半年配發每股2.90173206元現金股利，2024年全年現金股利配發率達70％，連續8年現金股利配發率達6成6以上水準，以2月25日收盤價228元計算，現金殖利率達5.22％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望未來營運，長期看好半導體產業去全球化發展趨勢明確，加上AI浪潮爆發帶動先進封裝產能擴增需求，有鑑於公司近年完善多區業務接單、垂直水平資源整合、擴大區域團隊策略效益，朋億*亦已完成馬來西亞子公司設立，深化當地業務接單動能，並同步整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，有助於創造整體業務良好發展，以期帶動未來營運動能。