德微董事會通過去年盈餘每股擬配息5元

分離式元件廠德微（3675）今日董事會通過去年財報，歸屬於母公司業主純益4.4億元、全年每股純益8.34元。董事會也通過每股配發現金股利 5 元，擬於在今年股東會通過後照案實施。

德微表示，公司自上櫃以來，非常感謝股東們長期之支持與鼓勵，因此，董事會今日通過將約六成獲利、分享予股東；剩餘的四成，因應公司未來營運擴張(或購併新標的)時、需要較多之營運週轉資金，故公司保留四成盈餘做為未來新產品營運時營運資金所需。

展望2025年，消費性市場尚未恢復，以致消費性電子產品之價格壓力將會越來越大； 車用電子則有逐漸回暖趨勢，但回升之幅度尚還要一兩季度觀察； AI配件興起、導致靜電保護裝置需求、低功率損耗的功率元器件需求也逐步增加；此趨勢與公司在2024年下半年時所提出的論點相仿。公司將因應市場變動、未來市場發展方向與需求，進行產品線調整、降低消費性電子產品布局；調整部份產品線，針對未來 AI 配件產品應用所需之保護裝置與低功率損耗的功率元器件，將強化自動化製程；至於紅海市場較低階消費性產品，則將減少接單、生產。

德微強調，有鑒於上述調整、公司在人力需求、電力部分，將會明顯減少，力求成本在未來幾個月內達到更大效益。