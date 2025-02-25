互動財報／盈餘分配率100%！每股發5.87元現金 殖利率6.9%
互動（6486）國際數位25日公布去年每股稅後純益5.87元，營收、獲利再創歷史新高，董事會通過每股配發5.87元現金股利，盈餘分配率100%，互動表示，未來積極局網路韌性需求，推升營運表現。
互動2024年合併營收為25.31億元，年增10.4%；合併稅後純益2.86億元，年增9.2%，每股稅後純益5.87元。董事會通過盈餘分配每股5.07元，並從資本公積提撥發放現金，每股配發0.8元，合計每股配發現金股利5.87元。互動25日收平盤85元，現金殖利率6.9%。
展望2025，互動認為，隨著空、天、地（Space-Air-Ground）融合網路的興起，互動長期布局低軌衛星用戶終端站台建設，空間加上時間軸，整合多維度資料，落實於垂直產業應用導向預測式AI及生成式AI，發展資通訊整合的智慧化AI服務應用整合，開拓展新的商業發展版圖。
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