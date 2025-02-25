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築間財報／去年 EPS 4.06元 全年配息4元、配發率98.5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

築間（7723）財報出爐，2024全年合併營收57.84億元，年增0.36%，創下歷史新高，營業利益2.47億元、歸屬母公司稅後淨利1.86億元，每股稅後盈餘（EPS）4.06元。展望2025年，築間表示，將持續深耕台灣餐飲市場，以及海外餐飲市場的拓展，以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫，提升集團業績表現，維持集團營運的成長動能。

築間董事會通過2024年下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利2元，加計已配發的上半年度現金股利2元，合計全年每股配息4元，配發率高達98.52％；董事會亦決議將提前於3月31日配發2024年下半年現金股利。

築間2024年持續擴展餐飲品牌版圖，並積極進軍日本、香港等海外餐飲市場。同時，推出多個新品牌，並調整品牌結構，致力於提升中高價位餐飲品牌的市占率，此外，也加強街邊店與百貨商場的門店布局

築間表示，台灣獨特的「多元融合」飲食文化，加上年輕消費群體崛起，帶動了餐飲市場的變化，進而促使集團在2024年大幅度調整營收結構，以提升獲利表現。築間2024年推出「築間麻辣火鍋」、「朴庶韓國烤肉」、「築間燒肉本命」等多個新品牌，並進行新門市的開設，與既有門市的整改，進一步擴大國內十個品牌聚落的規模。雖前期產生的整修裝置費，以及人力成本與管銷業費用的增加，影響集團獲利表現，但2024全年平均毛利率45.80％，僅較2023年略減。

展望2025年，築間表示，將繼續深耕台灣餐飲市場，並進一步布局香港與日本等海外市場，以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。也將持續於推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並維持新舊品牌雙線並行的發展策略，穩定新品牌的營運表現，同時優化單店業績表現。

隨著海內外餐飲市場版圖持續發展，築間將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，以維持集團長遠發展的成長動能。

布局 餐飲

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