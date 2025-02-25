環球晶去年獲利21.06元 比前年腰斬 加速全球布局迎接產業復甦

環球晶今天舉行董事會，通過2024年度財報，合併營收為626億元，年減11.4%；營業毛利198億元，年減25.1%，營業毛利率為31.6%，年減5.8%；營業淨利141億元，年減29.6%，營業淨利率為22.5%，年減5.9%；稅後純益為98億元，比前年的197.7億元，呈現腰斬，年減50.2%，每股純益21.06元，為近6年新低。

環球晶表示，2024年稅後純益與每股純益比2023年衰退，主要係受到持有世創（Siltronic） 股票及以該持股發行的海外附認股權公司債（Exchangeable Units）的評價變動的影響。環球晶及其子公司合計持有Siltronic 13.67% 的流通在外股數，此投資依國際會計準則（IFRS），帳列為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產，並依Siltronic股價波動認列評價損益。由於2024年Siltronic股價走低，環球晶圓據此認列評價損失，影響當期財報表現。

此外，為將資金靈活運用，環球晶於2024年第1季發行3.452億歐元的海外附認股權公司債，並以所持有的Siltronic股份作為交換標的，此類公司債依會計準則須按公允價值衡量，並隨市場變動認列評價。

環球晶強調，因前述評價變動無關現金流動，若排除此非本業營運相關之評價影響，環球晶圓2024年稅後淨利率將調整為27.2%，每股純益達28.97元，本業獲利仍穩健。

環球晶雖因Siltronic股價下跌、產品平均銷售單價(ASP)下滑、台灣電費大幅上漲、擴產而致折舊攤提金額增加等導致獲利消風，但本業卻已呈現連三季成長趨勢，2024年第4季、下半年及全年合併營收寫下歷年同期第三高。

展現今年，環球晶表示，目前全球政經局勢尚充滿許多不確定因素，客戶多持審慎觀望態度，隨全球政經情勢逐漸明朗，環球晶2025年也有望呈現逐季翻揚走勢。

環球晶指出，公司於 2022 年宣布斥資千億的全球擴產計畫，目前大部分現有廠區擴建（brownfield projects）已完工，並開始貢獻營收。此外，環球晶圓位於美國的新建廠區計畫（greenfield expansion）順利進行，已進入樣品製作與交付階段，新產能將逐步提升，以滿足日益增長的半導體需求，強化美國本土的晶圓製造與在地供應能力。

環球晶今日董事會也通過2024年下半年度的現金股利發放案。2024年下半年擬配發每股6元現金股利，配發總金額為 28.7億元，除息基準日為7月22日，股利發放日為8月15日。若計入上半年已發放的每股5 元、總金額23.9億元之現金股利，全年共將發出每股11元、總金額52.6億元的現金股利。此外，也訂於5月26日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行股東常會。