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群聯勁揚7.4% 持續擴大高端控制晶片領先地位

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

群聯（8299）於25日開平走高，大漲7.4%至579元作收。法人指出，群聯持續擴大在高端控制晶片的領先地位、2025年企業級SSD營收將大幅提升，並以模組銷售為主，控制晶片為輔的商業模式，有助於長期成長性優於同業，前景可期。

法人分析，群聯為NAND Flash上行周期主要受惠者，預期NAND Flash合約價將於今年第2季季底開始上漲，漲勢趨勢至少可持續至年底。其中，群聯在控制晶片的領先地位及在企業級SSD的潛在機會，將使其成為NAND上行周期主要受惠廠商。

另外，控制晶片業務將受惠PCIe 5.0在PC與Server滲透率提升趨勢，法人預期，群聯2025年控制晶片營收將年增約34%至190億元。其中，法人透漏，根據供應鏈訪查，PC OEM將在2025年大規模導入PCIe 5.0 SSD，趨勢可期。

值得注意的是，企業級SSD將於第3季爆發，群聯該業務營收2025年可望大幅年增約110%。法人認為，群聯為極少數有望切入NAND原廠所主導的企業級SSD市場的第三方供應商，由於伺服器SSD存在客製化需求，原廠企業級SSD產品以標準化大規模為主，且大型客戶有找尋第二供應商的需求，因此給予具PCIe 5.0控制晶片設計能力的第三方廠商切入機會。

SSD 控制晶片 群聯

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