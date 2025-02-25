群聯勁揚7.4% 持續擴大高端控制晶片領先地位
群聯（8299）於25日開平走高，大漲7.4%至579元作收。法人指出，群聯持續擴大在高端控制晶片的領先地位、2025年企業級SSD營收將大幅提升，並以模組銷售為主，控制晶片為輔的商業模式，有助於長期成長性優於同業，前景可期。
法人分析，群聯為NAND Flash上行周期主要受惠者，預期NAND Flash合約價將於今年第2季季底開始上漲，漲勢趨勢至少可持續至年底。其中，群聯在控制晶片的領先地位及在企業級SSD的潛在機會，將使其成為NAND上行周期主要受惠廠商。
另外，控制晶片業務將受惠PCIe 5.0在PC與Server滲透率提升趨勢，法人預期，群聯2025年控制晶片營收將年增約34%至190億元。其中，法人透漏，根據供應鏈訪查，PC OEM將在2025年大規模導入PCIe 5.0 SSD，趨勢可期。
值得注意的是，企業級SSD將於第3季爆發，群聯該業務營收2025年可望大幅年增約110%。法人認為，群聯為極少數有望切入NAND原廠所主導的企業級SSD市場的第三方供應商，由於伺服器SSD存在客製化需求，原廠企業級SSD產品以標準化大規模為主，且大型客戶有找尋第二供應商的需求，因此給予具PCIe 5.0控制晶片設計能力的第三方廠商切入機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言