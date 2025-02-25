世界先進財報／去年第4季 EPS 1.03元 估今年第1季毛利率29~31%

世界先進（5347）25日公布去年第4季營運報告，合併營收約115.53億元，歸屬於母公司業主淨利約18.47億元，每股純益約1.03元。

與上一季營收118.04億元相較，去年第4季營收約減少2.1%；歸屬於母公司業主淨利約為18.47億元，上一季為21.29億元。由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，第4季晶圓出貨量較上季減少約10%，產品平均銷售單價季增約4%，毛利率微幅下滑0.3個百分點至28.7%。整體而言，第4季營運表現符合11月5日公司提供的業績展望。

世界發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，在經歷年底庫存調整之後，部分客戶晶圓需求在本季提升。此外，中國大陸刺激消費方案持續並擴大適用範圍，及供應鏈為因應關稅不確定性而提前拉貨，預期第1季晶圓出貨量將季增約8%至10%之間；產品平均銷售單價將季減約4%至6%之間；毛利率將約介於29%至31%之間。另外，經與客戶協商，預計將於晶圓收入外，額外認列約占營業收入2%之長期合約收入。