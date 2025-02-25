世界先進法說會／關稅衝擊半導體？董座：關稅影響經濟

美國川普政府持續拋出有意對半導體課徵關稅議題，相關關稅議題是否衝擊半導體產業受關注，對此世界（5347）董事長暨策略長方略25日在法說會上回應提問提到，關稅議題來看，直接輸美比率低直接威脅小，但關稅涉及運用車用與高科技產品包含半導體產品在內，關稅若實現且不低的影響會在通膨與壓抑終端購買力，進而影響經濟原先成長，對全球半導體都會造成影響。

分析師關注關稅威脅，方略說，但目前尚不能判斷實際影響，後續潛在影響會如何發展需要持續觀察，不過目前已有供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求。

分析師關注地緣政治轉單效益，方略也直言，確實有美國客戶從大陸轉出來，目前已有很好進展，從2024年就已開始，2025年期望轉移進度繼續擴大並延續到超過今年。