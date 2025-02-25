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世界先進擴12吋廠 估現金支付資本支出600至700億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

世界（5347）25日召開法說會，公司提到2025年持續提供長期穩定成熟製程產能，以現金支付基礎計算的資本支出600至700億元超過九成用於新加坡12吋廠VSMC，剩餘不到10%用於其他廠區。

另外世界先進也說，資本支出方面因應VSMC的12吋新廠投資，預估若以收貨為基礎則估67.4億元，較先前預估50億元增加，反映VSMC技術授權的支出。

同時世界先進以現金支付基礎計算的資本支出則預估159.4億元，反映部分採購訂單優於預期較先前預估270至280億元低，80%用於VSMC投資，其餘為例行廠房維護。

法人關注資本支出對後續配息影響，世界先進董事長暨策略長方略強調，現金資本支出不會影響配息，公司帳上保留盈餘與資本公積仍可達配發十幾元，預期股息配發可穩定與持續。

世界先進 資本支出

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