世界先進董座：2025年溫和成長 不考慮赴美設廠

晶圓代工廠世界（5347）董事長暨策略長方略25日在法說會上提到，2025年半導體景氣看法來看，新的美國川普政府政策與行動終究會影響到通膨與經濟，不過目前庫存恢復健康，車用雖還在復甦但已持續改善，在不考慮關稅等因素影響下，預期2025年可溫和成長。

方略也說，但預期若後續關稅一旦推出後續政策的影響與速度乃至潛在影響經濟的成長等相當大，此部分則尚未納入預估，需靜觀其變。

方略並說，就目前對應方式，公司12吋投資方式不變，同時公司持續研發投入具競爭力技術也不變，產能擴充不會考慮去美國設廠。

分析師關注IDM需求，方略回應說，12吋進度配合客戶安全與承諾，目前旗下12吋新加坡新廠VSMC按照進度且有點超前，按照原先計畫可望於2026年下半年產能部分產出、2027年量產。