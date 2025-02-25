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世界先進法說會／估首季出貨季增8% 供應鏈因應關稅提前拉貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）25日召開法說會，世界先進預估，客戶庫存調整後需求提升以及供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，世界先進預測2025年第1季晶圓出貨量季成長 8% 至 10%，平均售價則較上季下降 4% 至 6%，毛利率估將在29%至31%之間，毛利率可望呈現季增0.3個百分點以上。

世界先進董事長暨策略長方略、世界先進總經理尉濟時、世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭以及世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席線上法說會。

展望未來，尉濟時說，由於客戶需求經過去年底的庫存調整後逐步恢復。此外，中國大陸刺激政策擴大和供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，世界先進預測2025年第1季晶圓出貨量季成長 8% 至 10%，平均售價較上季下降 4% 至 6%，毛利率估將在29%至31%之間。

同時，尉濟時說，世界先進與客戶洽談後預計將在2025年第1季認列營收2%的額外LTA 收入。

世界先進統計，去年第4季電源管理IC營收占比71%，持續居最大宗，並持續季成長。

世界先進法說會前已公布財報，公司結算去年第4季淨利18.47億元，單季資本支出約57億元，單季每股稅後純益約1.03元較前一季1.29元與去年同期1.44元下降。去年全年淨利約70.46億元，年減少4.4%，全年累計每股稅後純益則約4.16元，低於2023年4.43元。

世界先進原先估計2024年第4季晶圓出貨量季減少10%-12%實際季減10%，均價季增3-5%實際季增4%，該季毛利率28.7%符合預估27-29%之間。

世界先進 毛利率

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