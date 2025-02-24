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全心投控營收／2024年42.51億元、EPS高達34.81元 登每股獲利王

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

上櫃營建股全心投控（2718）24日公布2024年年報自結數，包括2024年營收達42.51億元，毛利率約高達81%，稅前盈餘32.86億元，稅後純益達30.48億元，每股稅後純益（EPS）高達34.81元，榮登營建股每股獲利王寶座。

同為三發機構關係企業的全心投控，目前資本額為8.75億元，2024年3月以約34.79億元將公司旗下位於桃園市晶悅酒店（桃園會稽段2,175.22坪 (含畸零地3.6坪) 土地），賣給新苑興業、易德建設、晟宏投資、百鋐建設等4家公司後，大賺約27億元出場，同步推升2024年年報獲利驚人。

據全心投控24日公告自結數，2024年營收達42.51億元，較2023年大增95.3%，營業毛利34.47億元，毛利率約高達81%，稅前盈餘32.86億元，稅後純益達30.48億元，較2023年6.82億元激增3.47倍，每股稅後純益（EPS）高達34.81元、大幅優於2023年7.9元。

全心投控同步公告公司期末總資產64.28億元、總負債達12.68億元。

全心投控表示，24日公布年報為自結數，相關財務數字以25日董事會通過確認為主；在去年售地利益貢獻下，讓全心2024年每股獲利有驚人表現，董事會先前也在去年第4季，將公司名稱從「晶悅國際飯店」，更名為「全心投資控股」。

營建股

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