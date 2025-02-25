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威力德掛牌首日漲23%

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳／台北報導

上櫃生醫新兵威力德（7713）昨（24）日以承銷價55元正式掛牌交易，昨收68元，大漲13元、漲幅23.64%，成交量逾1,000張，展開新股掛牌蜜月期。

隨著全球醫療需求的增長以及數位化轉型趨勢的推動，體外診斷與預防醫學正迎來快速發展，威力徳透過專業「體外診斷試劑與設備銷售」以及「健康行動Go App和醫療資訊平台服務」，持續提升市場滲透率。

威力德董事長周國忠表示，公司在市場擴展策略上聚焦於深化醫院與醫檢所的滲透，攜手更多國際大廠合作以持續擴增產品豐富度。同時，透過整合性醫療資訊平台，串聯診所、醫檢所與患者，打造高效且無縫的醫療服務生態系統；不僅提高醫療機構的運營效率，也可提供基層醫療院所醫耗材一站式購足需求，同時強化終端用戶的黏著度。

周國忠表示，面對快速成長的醫療市場，威力德生醫將繼續專注於數位醫療與預防醫學的發展。

生態 高醫

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