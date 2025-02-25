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榮田上櫃 獲利拚成長

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

立式車床龍頭廠榮田（7709）將於今（25）日以每股45元掛牌上櫃，總經理陳政鈞表示，看好俄烏戰爭停火，榮田可望受惠；加上航太、綠能及軌道交通等事業營運持續看升，法人估，今年營收力拚雙位數增長，獲利也會優於去年。

陳政鈞表示，榮田未來將積極布局美國、墨西哥、法國、印度、義大利與土耳其市場，今年榮田在印度市場成長可期。他同時宣布，榮田除了長期與航空引擎大廠SARAN合作，也切入美國大廠普惠供應鏈並接獲大單，預計今年底出貨。

另外，榮田去年12月底動土增建的新廠，預計2026年完工並投入量產，屆時再增加30%產能，可望為營運挹注強有力的新動能。

目前，榮田訂單能見度已看到今年7月，而航太等中長期訂單則看到明年；法人估，榮田今年航太相關出貨可增長三成，占營收比重也將超過三成以上。

營收 美國 航太

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