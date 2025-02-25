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中天新藥試驗解盲成功

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中天（4128）昨（24）日公布，已上市新藥「上療漾」合併現用藥物可顯著改善潰瘍性腸炎（UC）療效，主要指標「臨床緩解率」達83.3%，比較現用藥物的35.7%改善了47.6個百分點，統計達到顯著差異，P值為0.021，顯示此次試驗解盲成功。

中天副總陳菀均指出，本試驗受試者平均患病時間4.6年，除了在12周治療的主要療效指標「臨床緩解率」顯著達標外，「上療漾」合併常規療法僅4周治療後，即有58.3%的受試者達成臨床緩解，比較安慰劑組僅7.1%， 顯示在給藥四周後能達到顯著緩解。

同時，在次要指標分析上，症狀緩解率 在治療12周後併用「上療漾」受試者有91.7%的達到症狀緩解，安慰劑組則僅有50.0%受試者達成，兩組間有達到顯著的差異。陳菀均表示，潰瘍性腸炎在亞洲地區發生率逐年升高，以成年男性為主。

解盲

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