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安碁資訊2024年 EPS 10.13元 攀高峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）昨（24）日公布去年第4季稅後純益6,476萬元，創單季新高，季增8%，年增18%，每股純益2.81元。2024年稅後純益2.26億元，為歷年最佳，年增18%，每股純益10.13元。

安碁資訊董事會並通過，去年度盈餘擬配發每股現金股利6元，為歷年最高股息，以昨天收盤價206.5元計算，殖利率約2.91%。

安碁資訊受惠產業資安需求持續成長，去年第4季營收、獲利雙雙寫下單季新高，全年獲利同步登頂，營益率亦為上櫃來高點。

為提升運營效率，強化市場領先地位，安碁資訊總經理吳乙南強調，2025年營運策略將以優化營運流程、提升毛利以及擴大市場規模為核心，同時專注於AI與雲端安全相關領域發展。

針對核心業務SOC，安碁資訊已展開營運最佳化計畫，目前服務約300個B2B客戶，每月新增日誌量超過4000億筆龐大數據。未來將致力於提升日誌收集與分析效率，並在委外監控架構上進行改良，以降低設備建置成本並加強弱點防護。同時，透過既有工具的研發基礎，推出創新產品與服務，進一步提升SOC服務的毛利與競爭力。

每股純益 資安

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