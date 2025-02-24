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築間財報／2024年下半年每股配發現金股利2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

築間（7723）公告2024年全年合併營收57.84億元，創下歷史新高紀錄，全年每股稅後純益為4.06元，董事會決議通過，113年下半年(113/07/01 至 113/12/31)配發現金股利，每股配發現金股利2元，其中，盈餘分配現金股利1.6元、資本公積配放每股現金股利為0.4元。

築間營收創新高，因為去年進行各店的店型調整，稅後純益較前一年度下滑，稅後純益達1.85億元，每股盈餘4.06元。

展望未來，築間將積極優化營收結構，進行高價位品牌的調整，並鎖定主力消費客群，集中在中價位品牌的市場拓展。隨著「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「繪馬別邸」、「築間酸菜魚」、「築間燒肉本命」、「朴庶韓國烤肉」等中高價位品牌的市場版圖提升，來客數與翻桌率的成長，將穩步提升集團營收。

此外，築間亦將持續優化品牌結構，調整菜單內容，以提升單店業績；並專注拓展品牌聚落規模，發揮「聚集經濟」的效益。集團亦將進一步強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，維持集團營運的成長動能，新年度也會依市場需求持續擴大展店，看好2025年營收穩健向上。

營收 股利

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