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雙鴻財報／2024年EPS 大賺21.23元 擬配發現金股利10元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組大廠雙鴻（3324）24日公告財報，受惠AI伺服器散熱需求旺盛，去年每股純益21.23元，大賺二個股本，創公司掛牌以來新高，獲利表現不俗，並預計配發現金股利10元。

雙鴻去年稅後純益18.92億元，年增53.6%，每股純益21.23元，優於前年每股純益14.28元；其中，去年第4季每股純益為5.18元，優於去年同期每股純益2.59元。

展望未來，雙鴻董事長林育申曾指出，隨著GB200伺服器即將在今年大量導入市場，水冷零組件的需求也將同步爆發，目前公司訂單能見度高，且有五家CPS客戶，今年全年營收力拚翻倍成長。

林育申指出，受惠AI市場需求強勁，加上AI伺服器的功率越來越大，今年開始的GB200系列都必須採用水冷散熱，而公司目前已可自製水冷板、分岐管等關鍵零組件，且都陸續取得客戶認證，因此今年營運成長幅度會「蠻大的」。

針對營運方面，雙鴻去年AI水冷占整體營收僅10至15%，但今年將擴大為45至50%，而整體伺服器營收則預估將年增130%以上，加上AI水冷零組件的毛利率較高，因此對獲利表現將有正面幫助。

至於客戶端方面，雙鴻原先只有二家CSP客戶，但近期又再新增三家，總計目前有五家CSP客戶，預料今年會有近75%的AI水冷營收來自這五大客戶所貢獻。

另一方面，雙鴻近期也切入快接頭領域。雙鴻日前已證實確實正在開發水冷快接頭，目前已經送客戶驗證中，現階段快接頭依然缺貨，而公司也希望能提供客戶更多水冷關鍵零組件，並同時提升自製率，估計今年有望開花結果。

AI 每股純益 雙鴻

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