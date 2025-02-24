永信建財報／2024年全年EPS 16.03元 擬配發14.5元現金股利

永信建（5508）24日公布2024年財報，全年交出稅後純益34.85億元的創新高成績單、年增27.2%，每股純益為16.03元。董事會並通過股息配發案，擬配發14.5元現金股利，以收盤價159.5元估算，現金殖利率達9.1%。

央行自去年9月啟動第七波選擇性信用管制持續影響台灣房市，因永信建採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，使得該公司營運首當其衝，以去年第4季來看，單季營收10.02億元，稅後純益3.08億元，季減71.3%，年減73.3%，單季每股純益1.42元。

不過，該公司2024年全年營收和獲利均創新高，營收100.35億元，毛利48%，全年稅後純益34.85億元，年增27.7%，每股純益16.03元。董事會決議擬配發14.5元現金股利，連續兩年現金股利配發率超過90%。

展望今年營運前景，該公司表示，對於4個總銷合計金額110億元的新建案，完工銷售時程仍按規劃推進。其中，中都五期「齊樂」建案已在1月開始銷售，總銷約為19億元。

由於該案以4字頭價位推出，相較附近預售案開價平易近人，符合市場期待，迄今為止，已有三兩成銷量；至於觀察整體來客量變化，初估比去年底增加三、四成。

至於「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案將分別自今年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年7月銷售，總銷約為19億元。