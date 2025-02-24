準備抽新股紅包 這檔中籤可望落袋逾5萬、報酬率59%

統計3月已有8家公司準備上市櫃掛牌，新股公開申購及競價拍賣正在進行中，虎山（7736）及友鋮（7718）預計在2月25日至27日辦理競價拍賣，3月6日至10日啟動公開申購，3月18日掛牌，以24日興櫃價格計算，虎山的中籤報酬率達59.9%， 若抽中可望落袋50,200元；友鋮中籤報酬率45.25%，若抽中可望獲利18,100元。

根據證交所公告資料， 3月將有8家新股掛牌， 包括4檔上市，1檔創新板上市，3檔上櫃；其中光焱科技（7728）、中傑-KY（6965）、浩宇生醫（6872）已在申購中；寶綠特-KY（6887）預計25日至27日進行公開申購；另外，華勝-KY（2248）已結束競價拍賣，預計26日開標，友誠、虎山及聚賢研發（7631）則將自2月25日至27日進行競價拍賣作業。

虎山競拍底價為68.69元，預計2月25日至27日進行競價拍賣作業，競標張數4,931張，開標日為3月4日；公開申購期間為3月6日至10日，每股發行價格暫定83.8元，3月18日掛牌上市；以虎山24日興櫃收盤價134元計算，若是抽中可望獲利50,200元， 中籤報酬率59.9%。

友鋮競拍底價為33.06元，預計2月25日至27日進行競價拍賣作業，競標張數3,713張，開標日為3月4日；公開申購期間為3月6日至10日，每股發行價格暫定40元，3月18日掛牌上櫃；以友鋮24日興櫃價格58.1元計算， 若是抽中可望獲利18,100元， 中籤報酬率45.25%。

聚賢研發競拍底價56元，預計2月25日至27日進行競價拍賣作業，競標張數2,700張，開標日為3月4日；每股發行價格暫定70元，預計3月13日創新板初上市。

虎山為全球最大AM車門把手製造商，產品線涵蓋AM車門把手、車用鏡頭及多樣化汽車零組件，其中把手年銷售近1,000萬支車門把手，擁有超過2萬種不同品號；虎山產品銷往美洲、歐洲、亞洲等全球100多個國家，擁有超過500家客戶，在北美市場擁有顯著的市場領導地位。

虎山表示，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，今年業績成長出現想像空間，有機會力拚營收、獲利再衝新高。

虎山在產品營收占比方面，2024年車門把手占比約62%，車用鏡頭占10%，其他零組件（如車用扣件、窗戶升降機、塑膠零件及線材等）則約占 28%，透過多元布局，強化產品競爭力。在銷售區域部分，北美市場為主要營收來源，約占72%，歐洲占9%，其他地區則占19%。隨著AM2.0產品線的擴展，未來幾年，北美市場的營收持續成長有望，而中南美洲及其他市場將有進一步擴張潛力。

友鋮2001年設立，專營特殊汽車零配件的供應商，其間從出口貿易到生產製造，購併必鋮公司及蘇州友連公司為子公司，主要產品8成以上為客製化汽車零件，年出口特殊產品超過兩萬多個規格，除廠內自製螺絲及委外生產各式扣件產品，更有多達126家專業供應商。

友鋮主要產品銷售地區超過8成在歐美地區，主要客戶終端客戶為知名汽車大廠如：Benz、TOYOTA、BMW、VW、Ford、Bosch、GM、NISSAN、Electrolux、Porsche、John Deere、Tesla、Whirlpool、Continental Group等。

友鋮2023年度營收22.85億元，每股稅後盈餘（EPS）5.72元；2024截至第3季營收18.34億元，EPS 4.82元，透過業務布局策略，2025年後生產基地產能陸續開出，在產量持續增長之下，看好未來展望與營收前景。