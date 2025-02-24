寶雅財報／2024年全年EPS 26.74元創新高、擬配息23元

寶雅（5904）24日公布2024年財報，去年營收總計為236.3億元，年增7.0%，營業毛利為106.7億元，毛利率為45.1%，營業利益為34.5億元，營業利益率14.6%，稅後每股純益26.74元，年增10.6%，創歷史新高，且連續三年賺逾二個股本。

第4季營收為60.02億元，季減2.0%，年增6.5%，第4季稅後獲利7.5億元，單季每股純益為 7.15元，年增10.0%。

寶雅表示，經24日董事會決議通過盈餘分配案，配發現金股利共計新台幣2,413,532,968元(每股23.0元)，並考量未來業務發展需要，擬自113年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣10,493,620元或每股0.1元。寶雅國際表示，將持續展店，並藉由新美妝新居家店型，提高台灣滲透率。

寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

POYA寶雅推出了許多自有品牌商品都非常受到消費者喜愛，POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、POYA COZY 獨家涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等，POYA寶雅以在地多年的經驗，帶來充滿設計感且值得信賴的產品，享受高質感與舒適感並進，滿足女性的日常生活需求。