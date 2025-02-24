沒抽到威力德生醫沒關係 這檔生技股報酬率逾6成更高

威力德生醫（7713）24日以55元上櫃掛牌，早盤一度衝達69.7元，漲幅26.7%，中籤者若賣在這個價位，可有14,700元紅包落袋，終場則是收在68元，上漲13元，漲幅23.63%，順利拉開蜜月序幕；另一檔生技股浩宇生醫（6872）也開始公開申購作業，每股承銷價23.4元，以興櫃價格38.15元計算，報酬率達63%，若抽中可獲利14,750元。

浩宇生醫的競價拍賣最低得標價格為26元，最高得標價格為138.8元，得標加權平均價格27.91元，合格件1,366筆，合格投標量22,250張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，全部順利拍賣成功；公開申購自24日至26日辦理，承銷張數1,614張，承銷價23.4元，預計3月3日抽籤，3月7日掛牌上櫃。

浩宇生醫專注解決複雜且精細的腦部疾病，是全球少數以超音波治療腦科疾病的醫材公司，「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」首選適應症為復發性膠質母細胞瘤（rGBM），三期臨床預計今年底前公布期中分析結果，力拚2026年取證。

浩宇生醫表示，NaviFUS系統的核心技術包含「穿顱聚焦式超音波」及「治療導引追蹤」，主要應用於腦部藥物傳輸及神經調控，為腦癌與頑性癲癇患者提供全新希望。

浩宇生醫是全球3家發展超音波治療腦疾的醫材公司之一，開發的NaviFUS系統，台灣已展開三期臨床收案，美國也已通過將在第2季進行三期臨床，其中台灣預計收案26人，今年底前可進行期中分析；另外NaviFUS系統也正針對對頑性癲癇在去年第3季啟動二期臨床，預計今年完成收案。