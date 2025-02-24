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富邦證券輔導友鋮2月25日起受理競價拍賣 3月6日開始公開申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
友鋮經營團隊。友鋮/提供
友鋮經營團隊。友鋮/提供

富邦證券輔導的友鋮（7718）將於25日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣33.06元，自2月25日起開始競價至2月27日止，開標日為3月4日，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月6日開始公開申購。

為拓展全球業務商機，友鋮已積極前往日本參展並獲得新客戶，外界因此看好今年日本市場為公司帶來的成長性，也樂觀看待全年營運。友鋮公司2024年前三季營業收入為18.34億元，每股稅後盈餘4.82元。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，友鋮為專營特殊汽車零配件的供應商，提供高度客製化的產品，主要供應給美國及歐洲的汽車品牌業者。此外，友鋮以優異的供應商管理體系聞名，且研發人員具備優秀的冷鍛製程優化及模具設計能力，能減少二次加工工序，降低額外加工成本及時間，提供客戶更具競爭力的報價及交期。

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