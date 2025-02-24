鈊象登季線 能否重返千金受關注

遊戲股王鈊象（3293）海外授權催升基本面表現，加上WBCQ棒球經典賽端出大獎增添話題，24日成交量日增近5倍，股價直接站上季線，收漲4.21%、為965元，並帶動華義（3086）漲3.22%、橘子（6180）漲1.29%，拉抬上櫃文創類指強漲2.99%，成為上櫃類股多頭大前鋒。由於台股16千金方才痛失AES-KY（6781）一員，市場也關注鈊象股價是否能順利重返千元俱樂部。

鈊象2024年算是豐收的一年，營運表現亮眼，受惠海外線上博弈市場拓展有成，2024年12月營收17.1億元，創新高；第4季營收50.61億元、年增33.5％，創單季新高；全年營收為185.12億元、年增30.59％，亦為歷史新高，稅前淨利突破百億元，達109.61億元，年增41.11％。2025年元月營收續創17.5億元新高，月增2.3%、年增33.5%，稅前淨利9.59億元，稅前每股盈餘達3.40元。

鈊象表示，2025年元月網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機在營收占比為34%、63%及3%；展望後市，將持續深耕遊戲市場，透過優化產品內容與行銷策略提升玩家留存與付費率。此外，正積極申請英國線上博弈執照，今年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，今年整體業績可望優於去年。

籌碼面上，近兩個交易日三大法人小幅回補近百張，2月以來至21日止則賣超3,004張，包括外資賣超1,514張、投信賣超1,588張、自營商買超98張。

此外，鈊象日前也宣布，將於2025 WBCQ棒球經典賽期間，對擊出全壘打的中華隊球員提供的實質鼓勵，每位成功擊出全壘打的球員將獲得新台幣100萬元的高額獎金，表達其全力支持及鼓勵，彰顯鈊象對棒球運動的熱忱支持。同時，旗下熱門遊戲《滿貫大亨》也同步推出驚喜加碼活動，活動期間只要中華隊球員在比賽中擊出全壘打，遊戲內即刻加碼100萬遊戲幣，增添玩家的樂趣與驚喜，也增添鈊象話題。