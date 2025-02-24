生醫新兵報到！威力德早盤漲逾二成 中籤者萬元紅包落袋

威力德生醫（7713）24日以承銷價55元正式上櫃掛牌交易，早盤一度來到69.7元，漲幅26.7%。中籤者逾萬元紅包落袋。隨著全球醫療需求的增長以及數位化轉型趨勢的推動，體外診斷與預防醫學正迎來快速發展，威力徳透過專業「體外診斷試劑與設備銷售」以及「健康行動Go App和醫療資訊平台服務」，持續提升市場滲透率。

威力德董事長周國忠表示，公司在市場擴展策略上聚焦於深化醫院與醫檢所的滲透，攜手更多國際大廠合作以持續擴增產品豐富度。同時，透過整合性醫療資訊平台，串聯診所、醫檢所與患者，打造高效且無縫的醫療服務生態系統；不僅提高醫療機構的運營效率，也可提供基層醫療院所醫耗材一站式購足需求，同時強化終端用戶的黏著度。

根據ResearchAndMarkets研究報告，2023年全球數位醫療市場規模預估達2,308億美元，並預計至2033年將達12,459億美元，年均複合成長率高達18.37%。威力徳擁有專業資訊團隊，為大型醫檢所提供定製化資訊平台服務，覆蓋從病人看診、檢體送檢到報告生成的完整資訊流程。

同時，該平台可協助醫師透過數位檢驗數據管理，提供病患更適切的診斷服務，此外，可串接不同診所系統設備，實現醫檢資訊數位傳輸，可有效改善紙本資料傳輸效率以及錯誤率同時可降低人力成本。對於使用者，檢測歷史數據記錄可長達十年，並且每次檢測內容完整記錄，進一步強化使用體驗與信賴感。

全球人口老化與慢性病管理需求的攀升，也為體外診斷市場創造了巨大潛力；根據聯合國經濟和社會事務部（UNDESA）的統計，2022年全球65歲以上人口比例約為10%，預計到2050年將增至16%。此外，根據Fortune Business Insights報告指出，2024年全球體外診斷市場預估達740億美元，至2032年將突破1,176億美元，年均複合成長率約為6%。體外診斷成為疾病預防與健康管理的重要工具，且市場規模迅速擴大。