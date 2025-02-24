快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大好運降臨」：滿滿財富飛奔而來

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

生醫新兵報到！威力德早盤漲逾二成 中籤者萬元紅包落袋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
生醫股新兵報到!威力德早盤漲逾二成。威力德/提供
生醫股新兵報到!威力德早盤漲逾二成。威力德/提供

威力德生醫（7713）24日以承銷價55元正式上櫃掛牌交易，早盤一度來到69.7元，漲幅26.7%。中籤者逾萬元紅包落袋。隨著全球醫療需求的增長以及數位化轉型趨勢的推動，體外診斷與預防醫學正迎來快速發展，威力徳透過專業「體外診斷試劑與設備銷售」以及「健康行動Go App和醫療資訊平台服務」，持續提升市場滲透率。

威力德董事長周國忠表示，公司在市場擴展策略上聚焦於深化醫院與醫檢所的滲透，攜手更多國際大廠合作以持續擴增產品豐富度。同時，透過整合性醫療資訊平台，串聯診所、醫檢所與患者，打造高效且無縫的醫療服務生態系統；不僅提高醫療機構的運營效率，也可提供基層醫療院所醫耗材一站式購足需求，同時強化終端用戶的黏著度。

根據ResearchAndMarkets研究報告，2023年全球數位醫療市場規模預估達2,308億美元，並預計至2033年將達12,459億美元，年均複合成長率高達18.37%。威力徳擁有專業資訊團隊，為大型醫檢所提供定製化資訊平台服務，覆蓋從病人看診、檢體送檢到報告生成的完整資訊流程。

同時，該平台可協助醫師透過數位檢驗數據管理，提供病患更適切的診斷服務，此外，可串接不同診所系統設備，實現醫檢資訊數位傳輸，可有效改善紙本資料傳輸效率以及錯誤率同時可降低人力成本。對於使用者，檢測歷史數據記錄可長達十年，並且每次檢測內容完整記錄，進一步強化使用體驗與信賴感。

全球人口老化與慢性病管理需求的攀升，也為體外診斷市場創造了巨大潛力；根據聯合國經濟和社會事務部（UNDESA）的統計，2022年全球65歲以上人口比例約為10%，預計到2050年將增至16%。此外，根據Fortune Business Insights報告指出，2024年全球體外診斷市場預估達740億美元，至2032年將突破1,176億美元，年均複合成長率約為6%。體外診斷成為疾病預防與健康管理的重要工具，且市場規模迅速擴大。

延伸閱讀

川普考慮全民普發16萬元退稅紅包 外媒曝實拿恐不到400台幣

公婆抱病人妻包1萬2紅包挨轟不孝 她傻眼嗆：懷孕時只有娘家

體諒兒子包3千6「有家庭要養」 母怨女兒包1萬2太少⋯夫替妻抱不平

大樂透連10摃下期頭獎上看4.7億 春節大小紅包均分最多爽拿231萬

相關新聞

生醫新兵報到！威力德早盤漲逾二成 中籤者萬元紅包落袋

威力德生醫（7713）24日以承銷價55元正式上櫃掛牌交易，早盤一度來到69.7元，漲幅26.7%。中籤者逾萬元紅包落袋...

大樹登陸 營運添動能

藥局股王大樹（6469）近日在山東濟南的藥局已啟動試營運，3月可望正式開幕，為大樹首家大陸據點，市場看好，法人認為，台灣...

擷發科年營收上看三倍

擷發科（7796）去年業績成長近倍，董事長楊健盟表示，依照目前掌握訂單，今年表現有機會成長一倍至1.5倍，再看後續訂單增...

本周3家上櫃掛牌 威力德生醫、榮田、印能科技

本周有三家公司包括威力德生醫（7713）、榮田（7709），以及印能科技（7734）分別於2月24日、25日、26日上櫃...

台半1月 EPS 0.16元

二極體廠台半（5425）近期股價達注意標準，昨（21）日應主管機關要求公告相關財務數字。今年1月營收14.33億元，年增...

新盛力1月 EPS 0.67元 事欣科0.04元

電池模組廠新盛力（4931）因股票達公布注意資訊標準，昨（21）日公布今年1月營收2.04億元、年減17%，稅後純益4,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。