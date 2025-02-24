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沛波2024年擬配息1.8元 股息殖利率約6%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）董事會通過2024年度財務報告書及盈餘分配案，沛波2024年全年合併營收突破新台幣93.13億元，較2023年成長19.01%，再創歷史新高，全年歸屬母公司稅後淨利2.31億元，年減12.3%，每股稅後盈餘（EPS）3.07元。

受惠於全台營建業對鋼筋需求的穩健支撐，以及鋼品買賣業績的持續挹注，沛波2024年營收穩步增長。儘管鋼鐵市場價格波動帶來挑戰，獲利略受影響，但整體營運表現仍維持穩定。

董事會通過每股配發現金股利1.8元，持續6年穩定配息回饋股東。以目前股價估算，股息殖利率約6%，展現穩健的股東回饋政策，並計畫發放股東會紀念品，以感謝股東長期支持。

總經理黃霈櫻表示，近期鋼鐵市場利多訊息逐漸浮現，帶動用鋼需求回溫，預期鋼鐵價格可獲得支撐。國內建築用鋼筋需求穩定，沛波持續強化接單及出貨，對今年營運持樂觀看法，並預期延續穩健的成長趨勢。

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