本周3家上櫃掛牌 威力德生醫、榮田、印能科技

本周有三家公司包括威力德生醫（7713）、榮田（7709），以及印能科技（7734）分別於2月24日、25日、26日上櫃掛牌，是今年第四至第六家掛牌公司，上櫃家數將來到843家。

櫃買中心將於各公司掛牌當日假所在辦公大樓11樓舉辦掛牌典禮，於當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導各公司上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

威力德生醫主要是從事體外診斷設備之租賃及試劑銷售、人力派遣及醫療資訊平台等服務，2023年度合併營收為9.40億元，稅後淨利為1.52億元，每股稅後純益（EPS）為3.71元。2024年前三季合併營收為7.43億元，稅後淨利為1.30億元，EPS為3.12元。承銷價為55元。

榮田主要是從事電腦數控立式車床及電腦數控立式車銑複合加工機研發、生產及銷售，2023年度營業收入為13.47億元，稅後淨利為1.41億元，EPS為3.78元。2024年前三季營收為10.41億元，稅後淨利為1.25億元，EPS為3.59元。承銷價為45元。

印能科技主要是從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備，暨提供上開製程自動化系統解決方案，2023年度合併營收為11.85億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5.48億元，EPS為30.77元。2024年前三季合併營收為12.67億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6.07億元，EPS為30.22元。承銷價為1,250元。