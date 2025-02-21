新盛力1月 EPS 0.67元 事欣科0.04元

電池模組廠新盛力（4931）因股票達公布注意資訊標準，昨（21）日公布今年1月營收2.04億元、年減17%，稅後純益4,400萬元、年增340%，每股純益（EPS）0.67元。

電池模組族群去年受惠BBU題材，股價強勢大漲，今年開春並未延續漲勢，新盛力近期股價小幅上揚，累計近五日上漲4.58%，昨日股價收在66.2元，上漲0.1元、漲幅0.15%。

新盛力預計25日公布去年全年財報。2024年前三季稅後純益1.11億元、年增150%，每股純益1.72元。

工業電腦廠事欣科近期股價飆漲逾三成，達公布交易資訊標準，昨日公布近期自結財務數字，今年1月營收2.76億元、年減7.28%，稅前淨利900萬元、年增1,049.79%，歸屬母公司業主淨利300萬元，年增144.71%，單月每股純益（EPS）0.04元。