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普萊德2024年 EPS 8.61元 站高崗

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
普萊德董事長陳清港。聯合報系資料照
普萊德董事長陳清港。聯合報系資料照

網通品牌「PLANET」普萊德（6263）公布2024年每股稅後純益達8.61元，創歷史新高，普萊德表示，擴大布局AI、雲端、工業物聯網與智慧物聯網基礎建設，持續深化國際品牌價值，掌握智慧AI網路應用趨勢，更提升市場經營績效，連年成長。

普萊德2024年合併營收為18.79億元，年增1.9%，毛利率47%，稅後純益為5.38億元，年增6.05%，每股稅後純益8.61元，皆同創歷年新高。今年1月營收1.21億元，月減28%，年減18.3%。

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