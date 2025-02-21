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耕興：5G 高階檢測挹注獲利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
耕興董事長黃文亮。聯合報系資料照
耕興董事長黃文亮。聯合報系資料照

檢測大廠耕興（6146）昨（21）日召開法說會，對今年上半年展望為營運持平去年同期，看好5G新規高階檢測挹注獲利，設定獲利成長大於營收表現的目標。

耕興提到，今年AI終端裝置還是替代舊機種階段，看不出新機種數大量增加，對上半年還是持平看待，但5G新規格推出，相關測試越來越困難且複雜，帶動單一機種檢測費用增加。

在成本上，內部目前逐步導入AI應用以取代中低階人力，並鞏固高階檢測市場，達到獲利提升的目標。耕興先前強調，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一，主要來自5G網通以及企業網路更新等需求。

耕興打造集團邁向新一波營運成長期，迎接AI帶來龐大市場商機，目前公司在5G、高階網通檢測取得高市占率，也是科技品牌大廠與電信營運商等指定實驗室。

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