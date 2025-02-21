元太財報／2024年獲利年增13.48%、EPS 7.75元 擬配息5元

電子紙大廠元太（8069）21日公告2024全年獲利88.67億元，年增13.48%，每股純益7.75元，為歷史次高紀錄。去年第4季獲利35.21億元，季增75.61%，年增184.18%，每股賺3.08元，為歷史次高紀錄但為同期單季新高。

元太並公告去年度盈餘每股擬發現金股利5元，配發率64.52%，以今日收盤價285元計算，殖利率約1.7%。

元太在先前法說會上表示，2025年營運表現將比2024年更好，主要因為「彩色（電子紙）是必然發展趨勢，看好數位看板未來發展潛力，尤其以室內大型看板客戶的需求最強勁，預期將成為未來重要項目。

法人指出，元太的四色電子紙顯示器（ESL）良率已接近最佳水平，未來的增長潛力十分可觀，推估元太在2025年和2026年的營業利益年增率分別將達到91%和26%。

元太指出，中國大陸揚州的模組廠將提前進入量產階段，而新竹廠的產線則在去年底至今已開始量產。此外，元太與奇景光電合作推出的T2000彩色電子紙時序控制晶片，進一步增強了公司在電子紙市場的競爭優勢。

法人綜合評估後認為，ESL仍是元太的主要成長推動力，而彩色電子閱讀器和數位看板則將成為2025年的新動力。