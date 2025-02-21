BBU題材帶動股價上漲 新盛力公告今年元月EPS 0.67元

電池模組廠新盛力（4931）因股票達公布注意資訊標準，故21日公布今年元月稅後純益4,400萬元、年增340%，單月每股純益（EPS）為0.67元。

新盛力公布今年元月營收2.04億元、年減17%，稅前淨利5,500萬元、年增358%，稅後純益4,400萬元、年增340%，單月每股純益為0.67元，遠優於去年同期的0.15元。

電池模組族群去年受惠BBU題材，帶動股價強勢大漲，惟今年開春來未延續波段漲勢，而新盛力近期股價小幅上揚，累計近五日上漲4.58%，今日股價收在66.2元，上漲0.1元、漲幅0.15%。

展望後市，新盛力先前表示，從三大產品線來看，看好BBU及UPS成長動能最強，至於LEV相關應用如E-bike、E-scooter、電動輪椅等在疫情結束後就比較趨緩，2025年可望維持2024年的水準，至於電動手工具聚焦在淨零碳排及ESG，2025年需求預期維持跟去年相似狀況。