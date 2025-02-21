創惟公告1月自結獲利4,800萬元、年增60% EPS 0.53元
USB控制IC廠創惟（6104）21日應主管機關要求，公告今年1月自結數，單月獲利4,800萬元，年增60%，每股純益0.53元。
從股價走勢來看，在今年1月14日盤中低點為145元，不過到2月18日盤中高點衝到189.5元，波段漲幅逾三成，今日終場收在166.5元，下跌1元、跌幅0.6%。
觀察未來營運，法人指出，目前除了有筆電廠商的提前備貨需求之外，遊戲機大廠及蘋果等客戶也開始啟動備貨需求，所以帶動創惟繳出亮眼成績。
不僅如此，創惟另一大客戶蘋果預計今年更新Macbook系列機種，並可望擴大導入傳輸速度更高的Thunderbolt 4傳輸介面，代表相對應的USB Type-C接口Hub控制IC亦將會有更新需求，有助提升創惟產品單價。
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