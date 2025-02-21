台半股價一路上漲 公告自結1月獲利年減15.28%、EPS 0.16元

二極體廠台半（5425）21日應主管機關要求，公告今年1月自結數，單月獲利4,053萬元，年減15.28%，每股純益0.16元。

觀察股價走勢，台半在今年1月13日盤中低點為49.25元，法人估應是跌深反彈，隨後股價一路上漲，今日盤中最高來到58.5元，波段漲幅近兩成，終場收在56.9元，上漲1.1元、漲幅1.97%。

法人指出，台半2025年以車用產品為主要動能，在車用領域的80V與100V MOSFET已於2024年第4季推出，預期2025年將成為營收增長的重要推動力。

工控方面，業界分析，依目前能見度，預計2025年第2季開始，有機會看到歐洲市場逐步恢復拉貨力道，此現象反映自動化設備以及氣動工具需求回籠，整體而言，由於2024年基期較高，估2025年工控產品成長幅度將低於車用，但仍處於穩定增長軌道。