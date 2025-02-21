快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

台半股價一路上漲 公告自結1月獲利年減15.28%、EPS 0.16元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

二極體廠台半（5425）21日應主管機關要求，公告今年1月自結數，單月獲利4,053萬元，年減15.28%，每股純益0.16元。

觀察股價走勢，台半在今年1月13日盤中低點為49.25元，法人估應是跌深反彈，隨後股價一路上漲，今日盤中最高來到58.5元，波段漲幅近兩成，終場收在56.9元，上漲1.1元、漲幅1.97%。

法人指出，台半2025年以車用產品為主要動能，在車用領域的80V與100V MOSFET已於2024年第4季推出，預期2025年將成為營收增長的重要推動力。

工控方面，業界分析，依目前能見度，預計2025年第2季開始，有機會看到歐洲市場逐步恢復拉貨力道，此現象反映自動化設備以及氣動工具需求回籠，整體而言，由於2024年基期較高，估2025年工控產品成長幅度將低於車用，但仍處於穩定增長軌道。

台半

延伸閱讀

普萊德財報／去年全年稅後純益5.38億元 EPS 8.61元

關稅戰 蘋果新品估漲10%

銳澤2024年 EPS 7.41元 配息5.5元

上詮2024年 EPS -0.48元 擬辦理私募

相關新聞

銳澤2024年 EPS 7.41元 配息5.5元

銳澤（7703）董事會昨（20）日通過去年第4季財報，受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務成長，加上成本與費用...

光焱3月6日上櫃 承銷價220元

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱科技（7728）預計3月6日掛牌上櫃，2月21日到25日進行新股公開申購，承銷價220元，...

上詮2024年 EPS -0.48元 擬辦理私募

光通訊廠上詮（3363）董事會昨（20）日通過去年財報，去年下半年因低毛利產品比重增加，產品組合不利因素影響，營運轉虧，...

是方雲端、IDC 業務喊衝

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（20）日表示，AI應用成長，是方是AI軍火商，聯雲智能資料中心已投入商轉，在IDC及三環...

新漢業績拚逐季向上

工業電腦大廠新漢（8234）今年重心放在AI機器人的生態系布局、以及安控AI視覺產品市場的拓展，看好2025年營運逐季向...

AI助威 環宇營收正向

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（20）日舉行線上法說會，環宇副總經理副余有崇指出，各家雲端服務供應商（CSP）持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。