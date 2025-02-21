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內外資齊看好低軌衛星需求 相繼喊買昇達科、股價飆新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美系外資及本土大型投顧相繼看好低軌衛星需求激增，首評昇達科（3491）都給予買進評等，目標價分別為591元、580元；昇達科21日開高走高，一度衝達461元，寫下歷史新高，終場收在455.5元，上漲34元，漲幅8.06%。

本土大型投顧首評昇達科，給予買進等，目標價580元，投顧法人表示，昇達科主要產品微波/毫米波空心金屬波導元件及天線，應用於低軌衛星及4G/5G回傳網路；且已打入低軌衛星領導運營商供應鏈，目前低軌衛星營收約6成來自天上衛星酬載、4成來自地面站。

投顧法人預估，昇達科2025年低軌衛星A客戶衛星發射數將年增30%，昇達科供應比重有望提升，B客戶預計衛星發射數將倍增，預期2025年低軌衛星營收19億元，年增90%，營收占比將年增13個百分點至56%。

投顧法人指出，在低軌衛星需求倍增下，預估昇達科2025年合併營收33.76億元，年增44.6%；毛利率54.2%；EPS14.7元，年增70%；2026年EPS19.4元，年增32%。

美系外資預估，隨著軍用、民用通訊的需求激增，低軌衛星（LEO）將成為科技產業的新顯學，預估未來5年將發射7萬顆衛星，是目前7,000顆的10倍；另外，估計LEO在未來10年的整體潛在市場（TAM）快速成長，可望由2024年的150億美元增長至2035年1,080億美元，其中交通及通信是最大的應用層面。

美系外資首度將昇達科納入評等，給予買進評等，目標價591元；美系外資表示，昇達科是全球低軌道（LEO）衛星領導運營商如Starlink與Amazon的主要供應商，隨著LEO衛星發射加速，將推動昇達科的營收成長，預估2024~2028年來自LEO的收入將以40%的年複合增長率成長，到2028年將達90億元，占總營收77%。

低軌衛星 昇達科

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