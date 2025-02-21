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大樹早盤股價一度攻頂 主要反應「這」題材

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

藥局股王大樹（6469）21日早盤股價強勁，在追價買盤推升下，股價一度攻頂來到177元，創3個多月來新高價。由於大樹近日在山東濟南的藥局已啟動試營運，3月可望正式開幕，為大樹首家大陸據點，市場看好，台灣藥局王登陸題材，吸引籌碼進駐卡位。

大樹正式進軍中國大陸市場，首家門市「大樹漱玉」近期現身濟南，近日已開始試營運。該門市由大樹與當地連鎖藥局「漱玉平民大藥房」合作開設，市場關注雙方的戰略布局及後續展店計畫。不過，對此，大樹藥局未回應，僅表示待3月召開法說會，會具體說明。

從「大樹漱玉」的招牌來看，從視覺設計到品牌名稱，均展現雙方合作痕跡。「大樹漱玉」的招牌以大樹的綠色為主，下方融和「漱玉平民大藥房」招牌的黃色，同時藥局名稱採用雙方品牌名，並標註孕嬰健康選貨店。

據了解，該門市將主打多元化綜合藥局模式，產品涵蓋OTC藥品、健康生活用品、營養保健品、孕嬰用品及醫療器材等，鎖定當地消費市場的廣泛需求。

業界人士分析，大樹此次選擇與漱玉平民合作，除可借助當地龍頭藥局的通路資源與經營經驗，加速市場拓展外，也能降低單獨開店的風險，透過聯營模式測試市場反應，為後續展店鋪路。

大樹去年曾表示，赴陸開設門市首波以10家門市為主。大樹藥局中國大陸轉投資大漱杉公司主要有三大股東，大樹與日本連鎖藥妝SUGI合資公司大杉樹，由大樹持股60%，此合資公司再與漱玉平民成立大漱杉公司，由大杉樹持股51%。大樹並擁有主要經營權

經營權

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