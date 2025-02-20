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新漢業績拚逐季向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠新漢（8234）今年重心放在AI機器人的生態系布局、以及安控AI視覺產品市場的拓展，看好2025年營運逐季向上，營收有望雙位數增長。

新漢董事長林茂昌表示，新漢去年第4季營收回暖，在網通事業ODM客戶訂單回流，及自動化／工控需求看增下，今年訂單目前看來審慎樂觀，預期今年全年業績將雙位數成長。

在新事業方面，新漢旗下子公司創博專注開發泛用運動控制與機器人控制產品，打造各類機器人模組化應用，近期在生成式AI以及邊緣運算技術升級助力下，各類機器人控制需求浮現，針對功能性安全認證的相關產品詢問度明顯增加。

創博總經理沈倩怡表示，機器人相關業務目前服務歐系客戶，今年會拓展美國機器人市場。新漢2022年以AI車載解決方案受邀成為輝達NPN合作夥伴網路一員，2024年起創博也陸續針對輝達Jetson平台開發機器人產品，下個月將於GTC大會發表AI機器人控制架構，鎖定北美潛力市場。

AI 新漢 機器人

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