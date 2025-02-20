是方雲端、IDC 業務喊衝

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（20）日表示，AI應用成長，是方是AI軍火商，聯雲智能資料中心已投入商轉，在IDC及三環的基礎上，延伸到數據、雲端、AI、應用服務，攜手策略合作夥伴，搭上AI基礎網路、IDC需求及應用商機，今年IDC及雲端可望維持二位數高成長，營運再創新高。

邵泓嘉看好邊緣AI發展，帶動企業及個人應用快速成長。是方先前公布去年營收37.93億元、獲利10.77億元，均創新高，每股純益13.82元，2024年是方受惠新聯雲智能資料中心加入，推升IDC機房服務貢獻營收從2023年的31.3%提升到39%，數據網路服務為38.9%、雲端應用占比約15.8%，語音通信約6.3%。

近年全球大型CSP業者亞馬遜、Google等投入大型AIDC建置，加上中國大陸AI服務DeepSeek橫空出世，是方認為，資料中心及網路連結是AI運算雲端資訊化等數位經濟的核心基礎設施，全球各數據交換中心之間的資料將呈現爆炸性成長。

是方總經理劉耀元表示，聯雲智能資料中心目前銷售達七成，超乎預期，帶動IDC及雲端服務去年呈現二位數成長，預期2025年IDC及雲端服務也可望有二位數成長，未來兩到三年三大產品線（IDC、雲端、數據網路）都會呈現不錯的成長幅度。

劉耀元表示，是方以平台、網路及客戶基礎，可望成為AI應用的育成角色，與客戶及策略合作夥伴合作推廣製造、資安及算力等AI應用，未來兩三年也可望抓到AI應用服務商機。

展望未來，全球仍積極投入AIDC，延續AI軍備競賽，是方聯雲資料中心去年剛啟用已經銷售七成，未來是否持續投入AIDC建設，劉耀元指出，今年是AI應用元年，也是AI龐大投入的驗證年，是方將謹慎密切關注市場需求。