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上詮2024年 EPS -0.48元 擬辦理私募

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠上詮（3363）董事會昨（20）日通過去年財報，去年下半年因低毛利產品比重增加，產品組合不利因素影響，營運轉虧，全年稅後淨損0.48億元，每股淨損0.48元。

上詮去年第4季合併營收3.6億元，季減6%，年增6.4%，毛利率9.28%，季減4.92個百分點，年減4.62個百分點，營益率-11.2%，不如上季與去年同期；稅後淨損0.3億元，較上季與2023年同期擴大，每股淨損0.31元。

上詮去年下半年連兩季虧損，但最新公告的1月自結數，自結單月營運已達損平水準，優於去年同期的稅後淨損0.25億元。

上詮董事會昨日決議，為充實營運資金、因應未來長期發展資金需求，擬辦理私募普通股，私募股數以不超過1,000萬股為限，並自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。

上詮董事會也決議發行員工認股權憑證，發行單位總數為6,000單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。

上詮看好，今年高階資料中心傳輸速度將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，上詮已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

光纖 股東會

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