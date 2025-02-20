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IET法說會／擴產迎大單AI光通訊進入爆發期

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

矽光子族群、光通訊大廠英特磊IET-KY（4971）20日召開線上法說會，董事長高永中指出，受到光通訊客戶AI伺服器需求快速成長，AI相關應用營收比重將向五成邁進，產能也將年增25%，預估今年營運將創歷史新高紀錄。

美國總統川普高喊美國製造，也讓生產基地與總部位於美國、身為AI與軍工高階磊晶技術廠家的英特磊，大受矚目。高永中說，該公司大客戶中包括光通訊大廠Coherent、Lumentum等廠家的訂單開始快速增加。另外，美國軍工巨擘雷神等，也與之將有進一步合作。

光通訊族群20日多數收跌，包括聯亞（3081）、華星光（4979）、上詮（3363）、環宇-KY（4991）等，都有4-6%的跌幅，其中，IET-KY被分盤交易、20分鐘一盤後，漲勢也略有收斂，20日股價收177元，下跌8.5元，跌幅4.58%。

根據英特磊自結，去年仍處於虧損狀態。不過法人預期，由於英特磊AI、軍工等各項業務將持續躍進，今年獲利動能飽滿，毛利率可望衝到40%以上，甚至挑戰45%，加上不少費用認列在去年底，利於今年費用得宜掌控，獲利將出現想像空間。

針對AI市場發展，高永中表示，AI的興起，對於三五族半導體而言是相當令人振奮的新應用，也是公司今年業績成長的關鍵動能，而公司現階段就是把產能準備好，全力滿足客戶需求。

在光感測器方面，除博通完全自製外，Coherent、Lumentum與Hamamatsu等業者100G、200G的APD磊晶主要由IET所代工，而IET生產基地位於美國，從製造基地到主要客戶一條龍都是「純美國」概念，因此備受矚目。據悉，200G產品近期將出貨，主要對象就是Lumentum。

據悉，英特磊量產主力產品為磷化銦（InP）HBT與PIN應用於光纖網路及高速傳輸，隨著現今AI題材正熱，矽光客戶需求升級，公司以MBE（分子束磊晶法）技術生產的磊晶片，無論於業界廣泛採用的100G產品或是技術前沿的200G產品都有相當好的表現。

高永中指出，整體而言，公司在晶片法案補助下，未來將陸續完成各項擴產計畫，目前產能稼動率約七至八成，共有15台設備運作，同時還有四台可以改裝使用，待晶片補助款入帳後，將開始積極進行擴產動作，目前也正規畫新廠房的興建。

英特磊日前已公告正式完成德州晶片法案補助簽約，補助款金額為412萬美元（約新台幣1.32億元），並已入帳，未來將用於擴建德州二廠；而另一個美國聯邦政府晶片法案補助的金額將落在1,300至1,600萬美元之間，預計今年4月或者上半年可入帳。

展望今年營運，高永中指出，從目前訂單狀況來看，有信心今年營運不僅是挑戰過往的營運高峰，而是會超過過往的營運高峰，將挑戰創歷史最佳紀錄。

英特磊近期股價於2月6日從94元附近起漲，19日收185.5元，由於短線漲勢過猛，被主管機關處以20分鐘一盤的分盤交易。股價20日收177元，下跌8.5元。

磊晶片 美國

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