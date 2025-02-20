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長聖要買2,000張庫藏

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長聖（6712）董事會昨（20）日決議，再次啟動庫藏股計畫，將於2月21日至4月20日期間執行，透過集中交易市場買回2,000張庫藏股，買回價格區間設定為每股170元至260元，總買回金額3.5億元，以維護公司信用與股東權益。

長聖表示，CDMO業務持續穩健成長，2024年全年營收達9.39億元，年增23.6%，每股稅前盈餘上看6元以上，並計劃全數配股配息，以回饋股東支持。目前CDMO訂單能見度已至今年第4季、合作醫院數及合作細胞治療項目持續擴大，2025年營運樂觀。法人預估，長聖今年營收成長有望40%以上。

長聖新藥開發聚焦於CAR-T、幹細胞、奈米製藥與外泌體技術平台，旗下核心產品CAR001為全球首例異體mRNA基因編輯CAR.BiTE-γδT細胞療法，適應症涵蓋大腸直腸癌、三陰性乳癌、非小細胞肺癌與惡性腦癌等實體腫瘤，目前已獲台美FDA許可，進入臨床I／IIa臨床試驗。

營收 股東

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