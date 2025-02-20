AI助威 環宇營收正向

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（20）日舉行線上法說會，環宇副總經理副余有崇指出，各家雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，加上DeepSeek加速中國大陸AI產業，資料中心需求有增無減，有助今年營運正向。

環宇-KY去年度稅後淨損2.37億元，每股淨損2.13元，較前年每股虧損7.18元大幅收斂，營運逐步重回正軌。不過去年第4季稅後虧損4,882萬元，每股淨損0.43元，則較去年同期每股淨損0.03元擴大。

展望今年，余有崇認為，AI伺服器、資料中心建置需求激增，帶動公司AOC（原KGD）自有品牌光電元件一路成長，今年也會持續，800G模組在PD市場市占率不錯，光電代工也呈現增長，對整體營運有正面幫助。

針對未來AOC產能規劃，環宇內部評估，若從磊晶、晶片生產、後段切割等方面考量，現階段一個月產能約2,000萬顆，產能還算足夠，尚未有擴產計畫，後續視市場變化而定。

此外，余有崇表示，雖然RF代工因去年全球智慧手機與5G基地台需求相對平淡，動能未達公司預期，但持續耕耘相關業務，期盼今年或明年能有好轉的機會。

余有崇指出，在RF代工業務方面，現階段看見智慧手機、WiFi有回春跡象，且預期中國大陸與美國在基礎建設未來仍有所成長，有助於RF代工業務能回溫。