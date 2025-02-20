銳澤2024年 EPS 7.41元 配息5.5元
銳澤（7703）董事會昨（20）日通過去年第4季財報，受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務成長，加上成本與費用控制得宜，單季稅後純益8,572萬元，季增77.4%，年增45.7％，創單季新高紀錄；每股稅後純益2.61元。累計全年合併營收19.51億元，年增9.6%，稅後純益2.37億元，年減2.9%，每股稅後純益7.41元。
銳澤是高科技廠房氣體供應系統解決方案業者，深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務。台灣半導體客戶持續擴建新廠，助力接單成長。去年第4季氣體二次配拆移機服務銷售表現明顯較前年同期成長26％，推升產能稼動率站穩高檔，加上嚴控成本、費用，帶動單季毛利率、營業利益率分別達23.2％、15.1％。
銳澤考量資本公積充沛且財務體質健全，董事會決議2024年擬配發每股5.5元現金股利，股利配發率達74.2％。以昨天收盤價164.5元計算，現金殖利率為3.34％。
展望今年首季產業景氣，銳澤持審慎樂觀看法。看好半導體主要客戶二次配拆移機業務需求良好，持續掌握客戶新建計劃，以助力主系統工程服務接單。同步積極拓展日本、新加坡業務版圖，展開當地專業團隊招募與培訓作業，提升在地客戶業務服務量能，以挹注營運成長。
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