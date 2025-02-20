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光焱3月6日上櫃 承銷價220元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

光電晶片（PIC）檢測廠光焱科技（7728）預計3月6日掛牌上櫃，2月21日到25日進行新股公開申購，承銷價220元，僅307張，以20日興櫃參考價381元計算，若中籤有機會獲利16.1萬元，報酬率73.18%。

光焱董事長柯歷亞日前表示，今年營收可望成長雙位數水準，產業檢測市場是主要成長動能。柯歷亞指出，公司初期以太陽能電池量子效率檢測為主，隨後陸續搶進影像感測器（CIS）、光達及矽光子檢測領域。

光焱核心技術聚焦於模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，利用人造光源調製技術，開發出多樣化的光源模擬器與檢測儀器，適用於科研與產業應用。其模擬光源能在特定環境條件下進行精準光照模擬，協助客戶加速研發流程，提高生產品質控制的效率。柯歷亞日前表示，採用客製化的商業模式，提供專業的PIC晶片高精密檢測設備及現有EIC晶片檢測設備的升級服務。

光焱擁有光電子晶片檢測、檢測用高階模擬光源兩大核心技術，隨著品牌耕耘有成，及全球布局效益顯現，光焱近年營運不斷攀高，2024年營收3.8億元，年增13.9%。

光電 晶片

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