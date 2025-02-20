是方：AI機房磁吸效應 未來3年營運續拚新高

是方電訊表示，今年是AI應用元年，看好機房磁吸效應啟動，加上邊緣AI商機可期，是方AI新機房進駐率已超過7成，預估今年雲端和IDC收入將維持雙位數成長，未來2、3年營運續拚新高。

是方今天舉行媒體交流會，董事長邵泓嘉表示，今年是AI應用元年，看好是方機房以平台、會員經濟共榮共存商業模式，形成客戶群聚磁吸效應，加上邊緣AI商機可期，各產業使用AI的場域會遍地開花。

總經理劉耀元進一步說明，是方借助3棟智慧資料中心持續吸引GMI、Zettabyte等AI算力服務業者、電子商務服務業者、金融保險服務業者，以及OTT影音內容服務業者進駐，將大幅帶動營收及獲利成長，未來2、3年有望是續創新高格局。

劉耀元表示，AI新機房進駐率已超過7成，目前國際客戶占比約5成，國內客戶穩步成長，預估未來2到3年國際客戶占比還會拉高到7成。

是方指出，去年營收年成長17%，其中來自傳統語音的收入衰退；不過受惠新資料中心加入，雲端、IDC服務雙位數成長，數據網路則是個位數成長，是方看好，今年雲端和IDC收入維持雙位數成長，數據網路則會精緻化成長，語音占比將降低。

劉耀元表示，新客戶持續進駐機房，帶動是方IDC營收持續往上跑，且受惠AI算力與應用加持，未來幾年雲端、數據營收服務也有很大成長，希望達到更為健康平衡的占比。

此外，DeepSeek橫空出世，推出低成本、高效能的大型語言模型（LLM），受全球關注，劉耀元直言，對是方而言是「非常正面的影響」，早期大型AI業者一口氣承租200、300個機櫃，未來低成本、高效能AI商業模式，將催化更多小型業者加入AI產業，向是方承租小量機櫃，坦言零售價格會比批售更好，期望與企業共同育成更有潛力的AI應用服務，創造新的營收與獲利空間。

至於未來是否會再擴建新機房，他表示，目前AI算力與應用仍處於驗證階段，若市場需求持續爆發，會加速新機房評估計畫，目前仍待進一步觀察。