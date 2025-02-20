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銳澤財報／去年 EPS 7.41元 擬配5.5元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

銳澤（7703）董事會20日通過去年第4季財報，惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續穩定向上，加上控制成本與費用得宜，挹注稅後純益達8,572萬元，年增45.7％，每股稅後純益2.61元。累計全年合併營收19.51億元，稅後純益2.37億元，每股稅後純益7.41元。

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤，積極深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務，再加上台灣半導體產業客戶持續推動新廠擴建計畫，助力接單成長。去年第4季氣體二次配拆移機服務銷售表現明顯較去年同期成長26％，進一步推升體產能稼動率站穩高檔，加上嚴控成本、費用奏效，帶動單季毛利率、營業利益率分別達23.2％、15.1％。

銳澤考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今天董事會決議通過2024年擬配發每股5.5元現金股利，股利配發率達74.2％，將營運成果回饋給全體股東共享。以今天收盤價164.5元計算，現金殖利率為3.34％。

展望今年首季產業景氣，銳澤持審慎樂觀看法。看好半導體主要客戶二次配拆移機業務保持良好需求，銳澤持續密切掌握客戶新建計劃，助力主系統工程服務接單。並同步積極拓展日本、新加坡業務版圖，展開當地專業團隊招募與培訓作業，提升在地客戶業務服務量能，以挹注營運成長。

半導體 股利

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