長聖啟動庫藏股 明日起在170元至260元區間買回兩千張

長聖（6712）董事會20日決議，再次啟動庫藏股計畫，將於2月21日至4月20日期間執行，擬透過集中交易市場買回2,000張庫藏股，買回價格區間設定為每股170元至260元，總買回金額為3.5億元，以維護公司信用與股東權益。

長聖表示，該公司的CDMO業務持續穩健成長，2024年全年營收達9.39億元，年增23.6%，稅前每股盈餘（EPS）將上看6元以上，並計劃全數配股配息，以回饋股東支持。目前CDMO訂單能見度已延伸至今年第4季、合作醫院數及合作細胞治療項目持續擴大，2025年營運樂觀。法人預估公司今年營收成長有望40%以上，邁向更高的營運里程碑。

長聖新藥開發聚焦於CAR-T、幹細胞、奈米製藥與外泌體技術平台，旗下核心產品CAR001為全球首例異體mRNA基因編輯CAR.BiTE-γδT細胞療法，適應症涵蓋大腸直腸癌、三陰性乳癌、非小細胞肺癌與惡性腦癌等實體腫瘤，目前已獲台美FDA許可，進入臨床I/IIa臨床試驗。

長聖表示，目前CAR001的一期人體臨床試驗第二組別已完成無CAR-T常見之嚴重細胞激素釋放症候群（CRS）與神經毒性症候群（ICANS）發生，顯示安全性佳，第三組別已啟動收案，公司預計在收案至第五組別時，確認人體試驗的最大耐受劑量（MTD），以完成一期臨床試驗的主要目標，預計2025年第4季或2026年第1季完成一期臨床試驗，並將於2026年啟動二期a臨床試驗。隨著新藥臨床試驗數據累積，公司將加速推動後續臨床試驗，並積極尋求國際藥廠授權合作。

長聖董事長劉珠淇表示，此次實施庫藏股計畫，反映公司對未來營運發展的信心。隨著CAR001、UMSC01臨床試驗進展及CDMO業務持續成長，加上再生醫療雙法帶來的市場機會，長聖持續推動創新治療技術，並透過庫藏股計畫，進一步強化市場對公司長期價值的認同。