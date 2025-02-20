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矽光子新兵抽起來！光焱科技抽中可賺16.1萬 報酬率73%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光電晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）預計3月6日掛牌上櫃，新股公開申購將自2月21日到25日進行，承銷價220元，以20日興櫃價格381元計算，若是抽中，有機會獲利16.1萬元，報酬率73.18%。

光焱科技日前辦理競價拍賣時的最低得標價格310.68元， 最高得標價格370.55元，得標加權平均價格為323.7元，上櫃前公開申購將自2月21日啟動，承銷張數307張， 每股承銷價220元， 預計2月27日抽籤。

光焱科技為光電子晶片（PIC）檢測大廠，受惠感測器市場需求的增長，光模擬器與光電轉換效率測試設備從科研客戶延伸至消費電子、車載電子、工業、醫療、光通、矽光、量子計算等更多領域的商業客戶。

光焱科技111~113年營收分別為2.33億元、3.34億元、3.8億元，EPS分別為5.1元、6.84元、7.16元（截至113年第3季），營收與獲利均呈現穩步成長的態勢。

光焱科技表示，在技術研發方面，專注於開發新一代技術與產品，包括新型高階檢測光源與矽光子Waveguide光波導等檢測設備。憑藉多年來在PIC光電子晶片性能檢測領域的深耕，推出多項創新產品，涵蓋CIS、LiDAR與矽光子應用領域。

針對CIS則是進一步加強晶圓級CP與WAT檢測光源整合客戶電測機或探針台技術，可升級客戶原檢測線設備，提升檢測能力與效率。在LiDAR領域，由於精準量測難度高，專注於打造LiDAR中重要光接收器SPAD單光子雪崩二極體的全光譜特性測試模組（SDTM）與時域特性測試模組（TDTM），以滿足光達市場日益增長的市場需求。

在矽光子領域，除原先已有的光接受器APD檢測設備外，正著手開發矽光子的Waveguide光波導傳輸檢測設備，為矽光子高效檢測設備的商業化應用奠定基礎。

光電 晶片

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